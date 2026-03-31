Il nuovo capitolo di Super Mario Galaxy ha suscitato grande interesse tra i videogiocatori e la critica, grazie al successo riscosso dal primo gioco. Le prime recensioni del sequel sono arrivate, offrendo un quadro delle impressioni di stampa specializzata. L’attesa per questa uscita era molto alta, considerando il riscontro positivo del titolo originale e le aspettative generate dal rilancio della saga.

Dopo il successo planetario del primo capitolo, Nintendo ci riprova adesso con il sequel e per questo l'attesa era ormai alle stelle. Vediamo cosa stanno dicendo i critici dopo le prime proiezioni L'uscita nelle sale di Super Mario Galaxy è fissata per domani nelle sale italiane, ma nel frattempo le prime reazioni stanno dando al pubblico un assaggio di ciò che lo aspetta. Nel 2023, l'iconica serie di videogiochi di Nintendo è arrivata nelle sale con Super Mario Bros. Il Film e, nonostante le recensioni contrastanti, ha dominato il botteghino. Il film vanta un cast stellare che include Chris Pratt, Jack Black, Charlie Day, Anya Taylor-Joy e altri. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Super Mario Galaxy, promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni del sequel

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Universal Pictures. . Il ballo reale Super Mario Galaxy - Il Film dal 1° aprile al cinema. #SuperMarioGalaxyIlFilm - facebook.com facebook

CINEMA PEDRETTI Da mercoledì 1 a mercoledì 8/04 "SUPER MARIO GALAXY - IL FILM" Mercoledì 1 - Giovedì - Venerdì 3 ore 17.00 - 20.30 Sabato 4 - Domenica 5 - Lunedì 6 ore 15.00 - 17.30 - 20.30 Martedì 7 ore 17.00 - 20.30 Mercoledì 8 ore 20.30 x.com