Monarch | Legacy of Monsters 2 promossa o bocciata? Cosa dicono le prime recensioni

Sono arrivate le prime recensioni della seconda stagione della serie, che farà il suo debutto venerdì su Apple TV, e con esse anche il punteggio di Rotten Tomatoes La seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters debutterà in streaming con il primo episodio venerdì prossimo ma è già tempo di primi bilanci con l'arrivo in rete delle prime recensioni. La serie, che vede protagonisti Kurt Russell e il figlio Wyatt nei panni dello stesso personaggio ma in momenti temporali differenti, era molto attesa dagli appassionati, soprattutto dopo il plauso ricevuto dalla prima stagione. Il punteggio su Rotten Tomatoes della seconda stagione I pareri della critica sono quasi tutti molto positivi e con 15 recensioni conteggiate su Rotten Tomatoes, la nuova stagione attualmente si attesta al 80% di pareri . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Leggi anche:

Monarch: Legacy of Monsters S2 | Il full trailer

Monarch: Legacy of Monsters | Apple ordina un prequel con Wyatt Russell

Temi più discussi: Monarch: Legacy of Monsters 2, recensione: una godibilissima soap opera coi mostri giganti; Monarch: Legacy of Monsters, dopo Godzilla e King Kong un nuovo mostro: è Titan X; Monarch: Legacy of Monsters - Stagione 2; Apple, spettacolo di droni nel cielo di Los Angeles per la seconda stagione di Monarch.

Monarch: Legacy of Monsters 2 promossa o bocciata? Cosa dicono le prime recensioniSono arrivate le prime recensioni della seconda stagione della serie, che farà il suo debutto venerdì su Apple TV, e con esse anche il punteggio di Rotten Tomatoes ... movieplayer.it

Monarch: Legacy of Monsters – Stagione 2, recenisoneLa recensione della seconda stagione di Monarch: Legacy of Monsters, serie Apple TV, che segue gli scontri tra Godzilla e King Kong. cinefilos.it

Monarch: Legacy of Monsters 2, recensione: una godibilissima soap opera coi mostri giganti x.com

Torna su Apple TV la seconda stagione Monarch: Legacy of Monsters, la serie TV del MonsterVerse di Godzilla. Ecco com'è. - facebook.com facebook