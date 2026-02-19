Scrubs il revival è promosso o bocciato? Cosa dicono le prime recensioni

Scrubs torna in tv dopo 17 anni con nove nuovi episodi, ma le prime recensioni dividono i critici. La serie, che ha fatto innamorare molti spettatori con le avventure di JD, Turk e Elliot, ha riacceso l’interesse del pubblico per i personaggi ormai iconici. Tuttavia, alcuni critici trovano il ritorno troppo forzato e poco convincente, mentre altri apprezzano la nostalgia e l’energia che trasmette. La nuova stagione ha già suscitato diverse reazioni tra i fan, che aspettano di scoprire come evolveranno le storie dei protagonisti.

A 17 anni di distanza dal finale andato in onda, la serie con Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison torna con una nuova stagione composta da nove episodi, ma qual è il parere dei critici? Il finale della storia di J.D. in Scrubs è andato in onda nel maggio 2009, con molti affezionati spettatori che quasi non considerano la stagione successiva, di fatto una via di mezzo tra un reboot e uno spin-off. Chiaramente, quindi, c'è molta attesa per il revival annunciato che rimetterà al centro il trio di protagonisti interpretato da Zach Braff, Sarah Chalke e Donald Faison, pronti a riprendere i panni di J. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

SCRUBS Reboot Trailer Teaser (2026)

