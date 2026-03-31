Durante una convention di un partito politico, il vicepresidente del Movimento 5 Stelle ha affermato che non ci saranno cambiamenti sulla posizione riguardante l’Ucraina, chiedendo di interrompere le forniture di armi e puntare su una soluzione negoziale. In precedenza, il leader di un altro partito aveva dichiarato che non si potrà acquistare gas dalla Russia finché non si raggiungerà un accordo di pace.

Sabato scorso alla convention di Più Europa il leader del M5S Giuseppe Conte ha detto che non sarà possibile rivolgersi alla Russia per l’approvvigionamento di gas fino a quando non sarà stipulato un accordo di pace. E ha riaffermato il ruolo dell’Europa nel negoziato che ponga fine al conflitto in Ucraina. Parole che hanno fatto dire ai riformisti del Pd e agli esponenti di Iv che Conte ha fatto marcia indietro sulla politica estera. Michele Gubitosa, vicepresidente dei 5S, è così? “No, nessuna marcia indietro. Siamo coerenti con quello che abbiamo sempre detto: ricominceremo ad acquistare il gas russo solo dopo la fine della guerra. Anzi,... 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - “Sull’Ucraina nessun riposizionamento: basta armi, serve una soluzione negoziale”. Parla il vicepresidente del M5S, Gubitosa

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