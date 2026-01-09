Solite promesse e scaricabarile | una premier in fuga dalla realtà Parla il vicepresidente del M5S Gubitosa

Michele Gubitosa, vicepresidente del Movimento 5 Stelle, commenta la situazione politica, affermando che Giorgia Meloni sembra essere in difficoltà e che la sua propaganda si scontra quotidianamente con la realtà. L’intervento si inserisce in un quadro di analisi critica sulle promesse e le responsabilità del governo, evidenziando le sfide e le contraddizioni che caratterizzano l’attuale panorama politico italiano.

Michele Gubitosa, vicepresidente del M5S, l’ha convinta Giorgia Meloni? “Mi è sembrata una Meloni in grande difficoltà, perché la sua propaganda si scontra con la realtà ogni giorno di più. Del resto, con una conferenza stampa all’anno, si rischia di perdere l’allenamento. Da un lato, è sembrato il suo discorso di insediamento, a giudicare il numero di verbi declinati al futuro e di nuove promesse formulate. Dall’altro, abbiamo assistito al festival dello scaricabarile, con una Meloni impegnata a spogliarsi delle proprie responsabilità per assegnare colpe ai giudici, ai governi precedenti, alla congiuntura internazionale, alla guerra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

