Sul Vesuvio torna la neve | la vista mozzafiato incanta napoletani e turisti

Il Vesuvio si è ricoperto di neve anche a fine marzo, creando un paesaggio bianco visibile dai punti panoramici della zona. Numerosi turisti e residenti hanno condiviso sui social foto che mostrano il vulcano imbiancato, nonostante siamo nel periodo primaverile. Il capoluogo partenopeo si è mostrato ancora una volta con un panorama insolito e suggestivo, attirando l’attenzione di chi osserva la montagna.

Sul Vesuvio è tornata la neve. Eppure siamo al 31 marzo, in Primavera. Il freddo di questi giorni che ci avvicinano alla Pasqua ha imbiancato nuovamente il panorama, e oggi sui social sono tante le fotografie del Vesuvio innevato pubblicate da turisti e napoletani. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Sul Vesuvio torna la neve: la vista mozzafiato incanta napoletani e turisti Articoli correlati Ultima ondata di freddo, torna la neve sul Vesuvio|FOTOLa neve copiosa, scesa nella notte, ha imbiancato in maniera spettacolare il Vesuvio, come si vede nello scatto inviatoci da un lettore da Torre del... Leggi anche: Prima neve del 2026 sul Vesuvio: il vulcano imbiancato sorprende Napoli (e i turisti) – Video Neve sul Vesuvio, la cima innevata del vulcano vista da Nocera Inferiore Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Ultima ondata di freddo, torna la neve sul Vesuvio|FOTO; Meteo Napoli: torna la neve sul Vesuvio, inverno fuori stagione in città; Pasquetta 2026 nel Parco Nazionale del Vesuvio: torna l’eco-escursione sul Vesuvio adatta a tutti; Vesuvio: prevenzione incendi al centro del confronto. Meteo Napoli: torna la neve sul Vesuvio, inverno fuori stagione in cittàFreddo improvviso e clima invernale fuori stagione: il Vesuvio si imbianca di neve e Napoli fa i conti con il ritorno del gelo. meteo.it Neve sul #Vesuvio a fine marzo: uno scenario insolito sorprende Napoli. Un improvviso calo delle temperature riporta l’inverno fuori stagione, con la cima del vulcano imbiancata. Immagini suggestive tra stupore e freddo tardivo - facebook.com facebook