Prima neve del 2026 sul Vesuvio | il vulcano imbiancato sorprende Napoli e i turisti – Video

La prima neve del 2026 ricopre il Vesuvio, sorprendendo Napoli e i visitatori. Dopo le recenti precipitazioni e la grandinata della notte, il vulcano si presenta imbiancato, offrendo uno spettacolo naturale inaspettato. La scena richiama l’attenzione di residenti e turisti, testimonianza di un cambiamento stagionale che caratterizza questa zona. Un evento che sottolinea la variabilità del clima e la bellezza del paesaggio vulcanico campano.

Prima neve del 2026 sul Vesuvio. Questa mattina i residenti delle aree poste alle pendici del vulcano si sono svegliati con una sorpresa: dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona ieri sera (compresa una grandinata) e in parte anche durante la notte, la "montagna" si presenta ora in gran parte imbiancata. Uno spettacolo di cui si può godere, vista la giornata priva di nuvole e intense foschie, anche da Napoli, dove non mancano i turisti che hanno deciso di immortalare l'immagine con i loro smartphone.

Meteo: prima neve del 2026 sul Vesuvio, temperature in calo - Questa mattina i residenti delle aree poste alle pendici del vulcano si sono svegliati con una sorpresa: dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zon ... ansa.it

Ondata di gelo in Campania, imbiancato anche il Vesuvio, prima neve in Alta Irpinia - Prima neve sul Vesuvio del 2026, sul Monte Partenio raggiunti i - fanpage.it

Prima neve del 2026 sul Vesuvio. Questa mattina i residenti delle aree poste alle pendici del vulcano si sono svegliati con una sorpresa: dopo le abbondanti precipitazioni che hanno interessato la zona ieri sera (non è mancata anche una grandinata) e in part - facebook.com facebook

