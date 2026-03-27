Ultima ondata di freddo torna la neve sul Vesuvio|FOTO

Nella notte una forte nevicata ha coperto completamente il Vesuvio, creando un paesaggio bianco visibile anche in foto inviata da un lettore di Torre del Greco. La neve si è accumulata in modo consistente sulla vetta e sui versanti del vulcano, trasformando il panorama in modo evidente. La copertura nevosa è stata notata e documentata da diverse fonti locali.

La neve copiosa, scesa nella notte, ha imbiancato in maniera spettacolare il Vesuvio, come si vede nello scatto inviatoci da un lettore da Torre del Greco. Il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara ci aveva avvertiti sull'ondata di freddo che avrebbe accolto l'Italia: “Sarà il preludio ad una fase prettamente invernale sull'Italia prevista tra giovedì e venerdì, quando si formerà un vero e proprio ciclone freddo sull'Adriatico. Sono così attesi rovesci e temporali anche di forte intensità e accompagnati da locali grandinate soprattutto al Centrosud, mentre il Nord sarà coinvolto solo in una prima fase, giovedì, con fenomeni soprattutto sul Nordest e sulle Alpi di confine. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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