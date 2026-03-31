Sul più bello Fortitudo finale senza Imbrò

Nella partita tra Fortitudo e Avellino, la stagione di Matteo Imbrò si è conclusa in modo doloroso. Durante il match, la guardia della squadra biancoblù è stata costretta ad uscire dal campo tra le braccia di Paulius Sorokas e del dottor Stefano Quadrelli. La partita si è conclusa con la vittoria della Fortitudo, ma Imbrò ha lasciato il campo prima del termine.

Ai titoli di coda la stagione di Matteo Imbrò: la guardia biancoblù costretta ad abbandonare il parquet fra le braccia di Paulius Sorokas e del dottor Stefano Quadrelli nel corso del match vinto dalla Fortitudo contro Avellino. L’entità dell’infortunio occorso al numero 10 agrigentino, la star del ratto di Pesaro e del game winner casalingo contro Rimini, si era intuita quasi subito e la conferma ufficiale è arrivata ieri pomeriggio con una nota del club: gli esami diagnostici hanno evidenziato la lesione del legamento collaterale del ginocchio destro e una lesione composta al piatto tibiale. Sebbene la società abbia escluso l’intervento chirurgico, optando per una terapia conservativa, i tempi di recupero rendono praticamente impossibile un suo rientro in tempi utili al rush finale del campionato di A2. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Sul più bello Fortitudo, finale senza Imbrò Articoli correlati Leggi anche: Brutte notizie in casa Fortitudo: per Matteo Imbrò stagione finita Leggi anche: Cuore ed ex spietati: la Fortitudo espugna Pesaro allo scadere. Imbrò firma il colpo dell’84-86 Aggiornamenti e contenuti dedicati Discussioni sull' argomento La Fortitudo stende anche Avellino e si conferma in vetta alla classifica; Dell’Aquila e il Leone S4E03 – Getta le tue reti. Fantinelli abbraccia i tifosi: Non saremo i più forti ma quanto è bello essere fortitudini...Un messaggio d'amore dopo il lungo abbraccio del PalaDozza, domenica 22 febbraio, prima del match contro Rieti. Matteo Fantinelli, capitano della Fortitudo, sceglie i social per gridare, arrivato alla ... bologna.repubblica.it