Settimana della Memoria | il calendario completo degli eventi a Fondi

A Fondi, in occasione della Settimana della Memoria, l’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, in collaborazione con il Comune e i Volontari del Servizio Civile Nazionale, promuovono una serie di eventi dedicati al ricordo e alla riflessione sul passato. Ecco il calendario completo delle iniziative previste, per offrire un momento di consapevolezza e memoria condivisa.

Fondi, 23 gennaio 202 – Anche quest’ anno l’Ente Parco Monti Ausoni e Lago di Fondi, insieme ai Volontari del Servizio Civile Nazionale e in collaborazione con il Comune di Fondi, organizza una articolata serie di iniziative per celebrare il “Giorno della Memoria”. Il progetto vuole essere un’occasione per approfondire le tematiche della Shoah attraverso concerti, proiezioni, performance e letture di brani e rappresenta un’opportunità per sottolineare sia l’importanza della presenza ebraica a Fondi nel passato che i valori di integrazione delle culture altre presenti oggi nel territorio. “La celebrazione del Giorno della Memoria – dichiarano il presidente del Parco Giuseppe Incocciati e il direttore Ermenio Corina – è sentita più che mai dopo un 2025 che potremmo definire nero per la pace.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Giorno della Memoria 2026 a Torino: il programma completo delle celebrazioni e degli eventiIl Giorno della Memoria 2026 a Torino si presenta con un programma vario e articolato, dedicato alla memoria delle vittime dell’Olocausto. Giorno della Memoria: il calendario degli eventi nel RimineseIl Giorno della Memoria è un'occasione per riflettere sugli eventi storici legati alla Shoah. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Argomenti discussi: 40 libri per raccontare il Giorno della memoria a bambini e ragazzi; Giorno della Memoria 2026: i programmi tv e radio; Bergamo non dimentica. Tutti gli eventi della Giornata della Memoria; Giornata della Memoria: Yad Vashem, #IRemember per rendere omaggio alle vittime dell’Olocausto. A Favara pronto il programma della Settimana della Memoria 2026Dopo un intenso lavoro di programmazione condivisa, prende forma a Favara la Settimana della Memoria 2026, promossa dalla Fondazione Calogero Marrone in collaborazione con ANPI, Comune di Favara e ... canicattiweb.com ANEI Reggio Calabria: le attività per la Settimana della Memoria | PROGRAMMALa Sezione ANEI (associazione nazionale ex internati) dell’Area Metropolitana di Reggio Calabria promuove la Settimana della Memoria, un ciclo di iniziative in occasione del Giorno della Memoria 202 ... strettoweb.com LETTURE PER LA PACE In occasione della settimana dedicata alla Giornata della Memoria, la Biblioteca Comunale di Vallarsa propone il secondo incontro di Letture per la Pace. Sabato 31 gennaio Ore 10.30 Biblioteca Comunale di Vallarsa - facebook.com facebook Sestri Levante celebra il Giorno della Memoria: una settimana di eventi tra scuole, mostre, musica e testimonianze x.com

