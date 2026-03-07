Palio di Ferrara | il calendario completo degli eventi tra sfide cortei e spettacoli

Il Palio di Ferrara si avvicina con una serie di eventi che coinvolgono le otto Contrade della città e la Corte ducale. Nel calendario sono previsti appuntamenti di sfide, cortei storici e spettacoli che animano le strade di Ferrara. La manifestazione richiama cittadini e visitatori, pronti a vivere le tradizioni antiche della città estense. Tutti gli eventi sono programmati in diverse date nelle prossime settimane.

La città estense torna a tingersi dei colori della Corte ducale e delle otto Contrade del Palio di Ferrara. Sabato 7, presso il Ridotto del Teatro Comunale, è stato presentato il calendario degli eventi che, a partire da questo mese, accompagneranno la città fino alla grande competizione prevista sabato 30 maggio. Il programma entra nel vivo domenica 29 marzo, quando in Piazza Castello prenderà il via la lunga serie degli ‘Omaggi al Duca’. Il primo sarà quello delle Contrade di Santa Maria in Vado e San Giorgio. L'appuntamento si ripeterà ogni domenica fino ad aprile, con inizio del primo maggio alle 10.15 e del secondo alle 11.15. Gli ‘Omaggi al Duca’ proseguono in Piazza Castello il 12 aprile (San Giovanni e Santo Spirito), 19 aprile (San Luca e San Giacomo) e 26 aprile (San Paolo e San Benedetto). 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

PALIO DI FERRARA, SI CORRE IL 30 MAGGIO 2026: PRESENTATO IL CALENDARIO TRA SFIDE, CORTEI E SPETTACOLI
SINDACO FABBRI E ASSESSORE GULINELLI: VETRINA STRAORDINARIA PER LA CITTÀ. IL PALIO È FERRARA. IL PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PALIO: CONFERMATE ANCHE QUEST'ANNO LE CORSE IN NOTTURNA

