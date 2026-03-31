Stretto di Hormuz la lezione iraniana che umilia l’Occidente

Nel tratto di mare tra il Golfo Persico e il Golfo di Oman, l’Iran ha adottato una strategia di interdizione che ha messo in difficoltà le rotte di navigazione e le compagnie petrolifere. L’Europa appare senza strumenti efficaci per reagire, mentre gli Stati Uniti sembrano privi di una pianificazione chiara. La situazione evidenzia come Teheran abbia messo in atto un’azione che comporta costi minimi e benefici elevati.

Hormuz: l’Europa senza forza, Washington senza previsione, l’Iran con una strategia di interdizione che costa poco e rende moltissimo. Lo scoppio del conflitto nel Golfo Persico ha prodotto un effetto che da solo demolisce la retorica occidentale sulla sicurezza marittima: lo Stretto di Hormuz è stato quasi paralizzato non da una battaglia navale classica, ma dalla combinazione tra minaccia iraniana, rischio assicurativo e panico commerciale. Secondo Reuters, nella settimana conclusa il 15 marzo le esportazioni di greggio del Golfo sono crollate di almeno il 60%, mentre Hormuz è rimasto di fatto quasi chiuso. Eppure da quel passaggio... 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Stretto di Hormuz, la lezione iraniana che umilia l’Occidente Articoli correlati Leggi anche: Un lasciapassare per Hormuz: “Una petroliera non iraniana ha attraversato lo Stretto”. È il segnale di Teheran che inguaia Trump Crisi iraniana, perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe esser un grosso problemaC’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale. Contenuti utili per approfondire Discussioni sull' argomento Il G7 metterà in sicurezza lo Stretto di Hormuz solo dopo la guerra, Tajani: Contribuiremo a ogni sforzo; Stretto di Hormuz, sempre più navi operano nell’ombra; Iran 'vende' lo Stretto di Hormuz, per passare basta pagare: il business e la guerra; Guerra Iran, telefonata Trump-Starmer: Essenziale la riapertura dello Stretto di Hormuz. Ministri Energia Ue: videoconferenza su crisi Iran e Stretto di HormuzOggi incontro in remoto per discutere di possibili soluzioni comuni alla crisi scatenata dall'attacco di Usa e Israele contro Teheran. adnkronos.com Sono gli effetti della guerra all’Iran e la conseguente chiusura dello stretto di Hormuz. Le famiglie sotto pressione. x.com Vatican News. . Nella Radiovisione di oggi andremo alla scoperta di una parte di mondo di cui si parla da giorni, lo Stretto di Hormuz. Con Andrea Spiri, Storico e Politologo, Docente all’Università Luiss di Roma ed Esperto di relazioni transatlantiche, proviam facebook