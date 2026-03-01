Crisi iraniana perché la chiusura dello stretto di Hormuz potrebbe esser un grosso problema

La crisi in Iran ha riacceso le preoccupazioni sulla possibile chiusura dello stretto di Hormuz, uno dei punti nevralgici del traffico marittimo mondiale. Questo stretto collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e all’Oceano Indiano, rappresentando un passaggio essenziale per le rotte petrolifere e commerciali globali. La sua chiusura potrebbe avere implicazioni significative per l’economia internazionale.

C’è uno spicchio di terra che, bloccato, rischia di paralizzare l’economia mondiale. Si tratta dello Stretto di Hormuz, che collega il Golfo Persico al Golfo di Oman e all’Oceano Indiano. Da alcune ore è al centro della crisi tra Iran e Usa – Israele. Nel collo di bottiglia marittimo transita circa il 20-30% del greggio mondiale (circa 15-20 milioni di barili al giorno), così come oltre il 25% delle esportazioni mondiali di gas naturale liquefatto, principalmente dal Qatar. Le navi mercantili hanno ricevuto l’annuncio della chiusura della zona da parte del Corpo delle guardie della Rivoluzione islamica. Anche se il ministro degli Esteri... 🔗 Leggi su Open.online

Leggi anche: Perché la chiusura dello stretto di Hormuz annunciata dall’Iran è “uno scenario da incubo per i mercati” e per le nostre tasche

Leggi anche: Attacco all’Iran, torna l’incubo della chiusura dello stretto di Hormuz. Che può far impennare i prezzi del petrolio

Approfondimenti e contenuti su Crisi iraniana.

Temi più discussi: Crisi in Iran, lo sguardo di tre donne dalla Turchia; Cosa sta succedendo in Iran e perché Israele e Stati Uniti hanno attaccato; Attacco di Usa e Israele all’Iran: 7 grafici per capire come siamo arrivati fin qui - ISPI; Vertice con Meloni a Palazzo Chigi. Il Governo: impegno per la stabilità in Medio Oriente.

Ali Khamenei è stato ucciso, cosa sta succedendo dopo l'attacco di Israele e Stati Uniti contro l'IranDecine di attacchi condotti da Stati Uniti e Israele hanno colpito obiettivi strategici e vertici istituzionali in Iran e ucciso la Guida Suprema Ali Khamenei. Il regime di Teheran ha risposto con mis ... wired.it

Iran, Borse e petrolio: lunedì la prova dei mercati con lo spettro di una 'tempesta perfetta'Potrebbero saldarsi alcune spinte di fondo, su tutte le previsioni più fosche sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel mercato del lavoro, con uno scenario di guerra più lungo di qualsiasi attes ... adnkronos.com

Il racconto degli artisti tra censura e diaspora. Intanto fuori dal Paese l’interesse cresce in musei, biennali, mercato. Ma c’è un rischio: incorniciare l’arte iraniana in narrazioni preconfezionate di crisi e trauma, in storie «consumabili» di sofferenza - facebook.com facebook

RT @kommander61: Bollettino strategico Crisi Iraniana #1 26-2-26 ore 09:17 Pubblicazione di aggiornamenti continui sull'attacco all'Iran.… x.com