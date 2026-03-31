Strano nove indagati per la vendita di San Siro | turbativa d’asta il modello Milano

Nove persone sono state iscritte nel registro degli indagati in relazione alla vendita dell’area di San Siro. Secondo le indagini dei magistrati milanesi, ci sarebbero state irregolarità nella procedura di assegnazione, che potrebbe aver coinvolto elementi di turbativa d’asta. La vicenda ha attirato l’attenzione degli inquirenti, che stanno approfondendo i dettagli dell’operazione.

Strano, nove indagati per la vendita di San Siro: turbativa d’asta Chissà come mai, per i magistrati di Milano c’è qualcosa che non va nella vendita di San Siro. Forse il prezzo non era giusto? Troppo basso? Nove indagati per turbativa d’asta, è la fine che non vuole fare il sindaco di Napoli Manfredi. Scrive il Corriere della Sera con Luigi Ferrarella: Almeno due «rivelazioni di segreto» nel 2021 e 2023 da alti dirigenti del Comune a consulenti dell’Inter, e sei anni di fila di «turbata libertà del procedimento di scelta del contraente» in un bando di gara o in un atto equipollente, hanno alterato per la Procura di Milano la procedura amministrativa che l’1 ottobre 2025 ha portato il Comune di Milano a cedere a Inter e Milan lo stadio San Siro e le circostanti aree edificabili per un totale di 280. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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