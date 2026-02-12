Senzatetto morto sulla panchina I parenti presentano un esposto dopo l’allarme dato da un passante

Un uomo senza casa è morto sulla panchina di via Bagnadore a Verona. La notizia arriva dopo che un passante ha dato l’allarme e la Polizia locale si è recata sul posto. I parenti dell’uomo, dopo aver scoperto la situazione, hanno deciso di presentare un esposto ai Carabinieri. La vittima, di cui ancora non sono state rese note le generalità, è stata trovata senza vita poco prima dell’una di notte. La scena ha fatto scattare le indagini per capire cosa sia successo.

È finita in un esposto ai Carabinieri la testimonianza di un residente di Campo Fiera che, attorno alla mezzanotte e mezzo di venerdì, ha avvisato la Polizia locale della presenza anomala di un uomo su una panchina di via Bagnadore. Solo verso le 7,30, si scoprirà che l'uomo era Azat Tashbayev, 42enne uzbeko, morto nel parchetto vicino a via Milano, coperto solo dal suo cappotto. "Io sono passato di lì attorno a mezzanotte, dopo il lavoro – racconta il testimone, di professione cameriere, che preferisce restare anonimo -. Ho visto questa persona sulla panchina, con la testa verso il basso. Poiché a pochi metri c'era il comando della Polizia locale, sono andato a segnalarlo".

