Travaglio su Nove | Referendum se vince il sì i pm avranno la testa dei poliziotti non dei giudici

Il recente commento di Travaglio su Nove solleva questioni importanti sul ruolo dei pubblici ministeri e dei giudici in vista del referendum. La discussione si concentra sulle possibili conseguenze di un eventuale risultato favorevole al sì, evidenziando come le riforme potrebbero influenzare l’indipendenza e le funzioni delle diverse figure del sistema giudiziario italiano. È fondamentale comprendere le implicazioni di queste proposte per una valutazione equilibrata del cambiamento.

“Vogliono indebolirlo o vogliono rafforzarlo il Pubblico Ministero? Perché dicono che vogliono rafforzare il giudice e indebolire il Pm. Il risultato sarà rafforzare i Pm e indebolire i giudici, ovviamente”, Così Marco Travaglio ad Accordi&Disaccordi, il talk condotto da Luca Sommi in onda ogni sabato sul Nove con la partecipazione di Andrea Scanzi, confrontandosi con il giornalista Alessandro Sallusti, sul referendum sulla separazione delle carriere per spiegare le ragioni del no. Secondo Travaglio, il nodo centrale è il nuovo assetto del Consiglio Superiore della magistratura: “Se al Pm gli dai un Csm tutto per lui, dove ha venti rappresentanti più uno, il membro di diritto, il Pg della Cassazione, su 32, è ovvio che lo rafforzi”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

