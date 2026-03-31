Pullman con a bordo studenti delle medie si scontra contro un camioncino a Stradella | 10 feriti

A Stradella, in provincia di Pavia, un incidente ha coinvolto un pullman con a bordo studenti delle medie. Il veicolo si è scontrato prima con un’auto e successivamente con un furgoncino, che ha terminato la sua corsa contro la vetrina di una rosticceria. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno soccorso dieci persone rimaste ferite. Non ci sono dettagli sulle condizioni di queste persone.

Incidente stradale a Stradella, comune che si trova in provincia di Pavia. Un pullman, carico di studenti delle scuole medie, si è scontrato prima contro un'auto e poi contro un furgoncino che è finito contro la vetrina di una rosticceria. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Viterbo, pullman pieno di studenti si scontra contro un treno: ci sono feritiPaura in provincia di Viterbo, dove nella mattinata di giovedì 19 marzo intorno alle 8. A Bologna un pullman si scontra con un autobus, 7 feritiBologna, Scontro tra Autobus e Pullman: Sette Feriti Lievi Un incidente stradale ha coinvolto questa mattina a Bologna un autobus di linea Tper e un... Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento Pullman carico di studenti delle medie si schianta contro un camioncino a Stradella; Autobus bloccato dalla neve, messi in salvo 58 pellegrini nella bufera; Bus di studenti esce di strada dopo l'incidente con un'auto: feriti un ragazzo, l'autista del mezzo e la conducente della vettura,...; Toscana sotto la neve: accumuli fino a 40 cm, scatta l'allerta per le valanghe - Video. Pullman carico di studenti delle medie si schianta contro un camioncino a StradellaSTRADELLA. Paura poco prima delle 8 di questa mattina in via Trento, dove un pullman con a bordo studenti delle scuole medie, per cause ancora in fase di accertamento, è rimasto coinvolto in un violen ... laprovinciapavese.gelocal.it Viaggiare per le festività diventa sempre più oneroso: aumenti diffusi su tutte le tratte e forte variabilità dei prezzi, con studenti e lavoratori fuorisede tra i più penalizzati: +72% per i pullman e picchi del +133% sui convogli verso il Sud. I dati di Federconsumator - facebook.com facebook