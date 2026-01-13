Calcinacci dal ponte ferroviario | strada chiusa ad Albate

Oggi a Albate, Como, i vigili del fuoco sono intervenuti a causa di calcinacci caduti dal ponte ferroviario. La strada è stata temporaneamente chiusa per garantire la sicurezza e permettere le operazioni di messa in sicurezza. L’intervento è in corso e si stanno valutando eventuali ulteriori interventi.

Intervento dei vigili del fuoco nella tarda mattinata di oggi, martedì, in località Albate a Como, per una segnalazione di caduta di calcinacci.L'allarme è scattato intorno alle 11.15 in via Al Piano, dove alcuni frammenti si sono staccati dall'intradosso del ponte ferroviario sovrastante la.

Calcinacci dal ponte ferroviario, intervento dei vigili del fuoco - 15 a Como, nel quartiere di Albate, in via Al Piano per la segnalazione della caduta di calcinacci dalla volta di un ponte ferroviario. espansionetv.it

