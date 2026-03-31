La rete ospedaliera della Sicilia è stata respinta dal Ministero della Salute durante una riunione a Roma. Il piano presentato dalla Regione è stato ritenuto inadeguato sotto vari aspetti tecnici, scatenando un acceso confronto politico tra le parti coinvolte. La decisione ha provocato richieste di dimissioni e ha riacceso il dibattito sulla gestione dei servizi sanitari nell’isola.

Il Ministero stoppa il piano regionale per “disallineamenti e incongruenze”. M5S accusa: “Commissione all’oscuro”. Musolino attacca Schifani, Cgil: “Sette mesi persi, sistema fuori controllo” La rete ospedaliera siciliana si arena a Roma e accende un durissimo scontro politico. Il Ministero della Salute ha bocciato il piano predisposto dalla Regione, giudicato carente sotto diversi profili tecnici, aprendo un nuovo fronte di polemica sulla gestione della sanità nell’Isola. Secondo quanto riportato, il documento “presenta numerosi disallineamenti e incongruenze tali da non consentire una corretta e compiuta istruttoria”, impedendo di fatto la valutazione da parte del tavolo ministeriale previsto dal decreto 702015. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

© Messinatoday.it - Sanità siciliana, bocciata la rete ospedaliera: scontro politico e richieste di dimissioni

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