Direzione Pd scintille Schlein-Picierno | La linea è una I riformisti | ci snaturi

La tensione tra i vertici del Partito Democratico si fa sentire. La leader Elly Schlein e il presidente del partito, Stefano Bonaccini, hanno ribadito che la linea del partito è una e non si discute. Ma i riformisti non la pensano così e accusano la direzione di snaturare il progetto originale. La polemica si accende mentre si discute sul futuro del partito e sulla coerenza delle scelte politiche.

"Si può essere d'accordo o no, ma è sbagliato dare fuori l'idea che il partito abbia linee diverse, perché ne ha una sola". Il richiamo alla "linea" della segretaria del PD Elly Schlein arriva al termine della relazione. Ed è di fatto quello che catalizza la riunione della direzione nazionale, dove la minoranza non manca di esporre le proprie rimostranze rispetto all'agibilità interna, a certi toni della campagna referendaria e scivoloni sull'antisemitismo, alla carenza di proposta di governo, al rischio che la disposizione unitaria finisca per darla vinta al M5s. Risultato finale: 162 voti a favore della relazione della segretaria e 11 astenuti, anche se i riformisti rivendicano un'altra mezza dozzina di presenze online.

