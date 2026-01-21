Pd spaccato sul ddl antisemitismo | riformisti contro la linea di Schlein

Il dibattito interno al Partito Democratico si intensifica mentre il disegno di legge sull’antisemitismo si avvicina all’esame dei senatori. Tra posizioni riformiste e la linea della segretaria Schlein, le differenze evidenziano una crescente spaccatura nel partito. La discussione riflette le diverse sensibilità e approcci alle politiche contro l’odio, evidenziando le sfide di un profondo confronto interno su un tema di rilevanza nazionale.

In attesa che il testo arrivi all'esame dei senatori del Partito Democratico, il disegno di legge sull'antisemitismo fa registrare un nuovo picco di tensioni all'interno del partito guidato da Elly Schlein. Il riassunto delle puntate precedenti parla di un testo, quello che porta la firma di Graziano Delrio, respinto ufficialmente dal gruppo del Pd al Senato perché a rischio bavaglio: il timore era che l'applicazione delle norme del ddl Delrio portasse a silenziare tutte le voci critiche nei confronti del governo israeliano. Da lì uno scontro interno che ha avuto il suo acme durante l'assemblea del Pd, il 14 dicembre scorso, e la decisione di lavorare a un nuovo testo che fosse più largamente condiviso. 🔗 Leggi su Iltempo.it

