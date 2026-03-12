Rufina sindaco Venturi | Variante alla statale 67 è indispensabile per il territorio Grazie alla Regione per ricorso al Tar

Il sindaco di Rufina ha dichiarato che la variante alla strada statale 67 è considerata un’opera strategica per il territorio e ha ringraziato la Regione per aver presentato un ricorso al Tar. La posizione riguarda la necessità di realizzare questa modifica alla viabilità, ritenuta fondamentale per la zona. La questione è stata oggetto di attenzione pubblica e politica nelle ultime settimane.

FIRENZE – "La variante alla strada statale 67 rappresenta un'opera strategica per il nostro territorio. Ringraziamo il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani e l'assessore regionale alle infrastrutture Filippo Boni per essersi fatti promotori del ricorso al Tar con cui la Regione Toscana chiede l'annullamento dell'unico parere tecnico negativo del ministero della Cultura, espresso nell'ambito della valutazione di impatto ambientale al ministero dell'Ambiente e della sicurezza energetica". Così il sindaco di Rufina, Daniele Venturi. "Come Comune siamo stati in costante contatto con la Regione Toscana sulla questione – aggiunge in una nota -, seguendo con attenzione ogni sviluppo e ribadendo la centralità di quest'opera per il nostro territorio.