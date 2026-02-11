Roma | nuovi sistemi di controllo su strada multe fino a 3.400 euro per chi viola le norme su assicurazione e revisione

La polizia locale di Roma ha attivato nuovi sistemi di controllo elettronici per verificare in tempo reale se i veicoli sono assicurati e revisionati. Chi viene trovato senza copertura o revisione valida potrebbe ricevere multe fino a 3.400 euro. Le telecamere e i dispositivi installati puntano a ridurre i controlli manuali e a sanzionare più efficacemente chi viola le norme. I primi controlli stanno già portando a sanzioni per diversi automobilisti.

Roma si dotata di nuovi sistemi di controllo elettronico per verificare in tempo reale la copertura assicurativa e l’avvenuta revisione dei veicoli. Le pattuglie della Polizia Locale, a partire da oggi 11 febbraio 2026, utilizzeranno questa tecnologia per incrementare la sicurezza stradale e sanzionare chi circola in violazione delle normative, con multe che possono superare i 3.400 euro e il sequestro del veicolo. La rivoluzione della sicurezza stradale a Roma è iniziata ufficialmente. Da oggi, le strade della capitale sono sorvegliate da “occhi elettronici” capaci di individuare in pochi secondi le auto e le moto che circolano senza assicurazione obbligatoria o con la revisione scaduta.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Roma Controlli Dehors: stop in 60 strade, per chi non rispetta le norme multe fino a 500 euro Milano come Roma e Firenze, vietate le keybox: multe fino a 400 euro La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Roma Controlli Argomenti discussi: Dal 2 febbraio il nuovo sistema tariffario dei musei civici; Roma, sette milioni per via del Mandrione: pista ciclabile, Zona 30 e sistema di videosorveglianza; Termini, la proposta dei commercianti: Videosorveglianza a tappeto e steward fuori dai negozi; Fibrillazione atriale, al Grassi di Ostia arriva lo smartwatch che salva il cuore da casa. Roma, nuovi parcheggi: ecco le aree per tredici nodi di scambioTredici nuovi nodi di scambio: saranno questi la base delle strategie di mobilità integrata del Campidoglio nei prossimi anni. La scelta di questi 13 siti è ... ilmessaggero.it Nuovi bagni nelle metro e ai capolinea bus di Roma: ecco dove verranno posizionatiÈ già pronta la lista delle stazioni metro e dei capolinea dove verranno installati i nuovi bagni. Due arriveranno per ciascuno di questi scali: San Giovanni, Flaminio, Barberini, Re Di Roma per la ... romatoday.it Roma, attivati i nuovi “occhi elettronici”: controlli in tempo reale su assicurazione e revisione dei veicoli ift.tt/HqKFVSt x.com Benvenuti ad Axel, Elsa, e Max, che questa primavera sono i nuovi stagisti dell’Ambasciata di Svezia a Roma! Axel è lo stagista presso la sezione della promozione commerciale e culturale dell’Ambasciata. Ha 25 anni e sta per laurearsi presso l’Università d - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.