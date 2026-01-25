Grano duro verso un prezzo unico nazionale | cosa cambia per la filiera

L’introduzione della Commissione unica nazionale (CUN) per il grano duro segna un passo importante per la filiera italiana. Con l’obiettivo di stabilire un prezzo indicativo nazionale, si mira a garantire maggiore trasparenza e uniformità nelle rilevazioni, favorendo un equilibrio tra produttori, trasformatori e altri attori. Questa iniziativa rappresenta un cambiamento strategico volto a migliorare la stabilità e la chiarezza del mercato del grano duro in Italia.

Con l’istituzione della Commissione unica nazionale (CUN) per il grano duro, l’Italia punta a un obiettivo ambizioso: individuare un prezzo unico indicativo nazionale del grano duro di produzione italiana, basato su rilevazioni regolamentate, trasparenti e condivise tra le parti della filiera. La nascita di questo nuovo strumento di governance non è un dettaglio tecnico. Si tratta infatti di una risposta politica ed economica a una criticità che da anni caratterizza il comparto cerealicolo: la frammentazione dei prezzi, la scarsa leggibilità del mercato e l’asimmetria di potere contrattuale tra produzione agricola e industria di trasformazione. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Cun del grano duro: cos'è e cosa cambia per i produttori della TusciaIl 16 gennaio è stata istituita la Cun del grano duro, una commissione unica nazionale che mira a garantire maggiore trasparenza nel mercato e nella formazione dei prezzi del grano duro.

