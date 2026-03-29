Il caso tra Alessandro Basciano e Sophie Codegoni ha subito una svolta, poiché il giudice ha deciso di revocare l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico imposto all'ex fidanzato dell'influencer. Questa decisione arriva dopo che Basciano era stato accusato di stalking da parte di Codegoni, che inizialmente aveva richiesto l'uso del dispositivo di sicurezza.

Revocato l'obbligo di indossare il dispositivo. Una decisione di Codegoni ha cambiato le condizioni di sicurezza Continua il discusso caso Alessandro Basciano-Sophie Codegoni con un nuovo capitolo. Dopo l'obbligo di indossare il braccialetto elettronico per il dj ex fidanzato dell'influencer - accusato da lei di stalking - il giudice ha deciso di revocare l'uso di questo dispositivo di sicurezza. Una decisione che arriva dopo sei mesi dall'inizio di questa misura cautelare e precisamente dopo un'istanza presentata dall'avvocato di Basciano, Leonardo D'Erasmo. Ma quali sono le ragioni che hanno portato a questa decisione? C'entra Sophie Codegoni e ora vi spieghiamo come sono andate le cose. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Alessandro Basciano, svolta nel caso: stop al braccialetto elettronico (grazie a Sophie Codegoni)

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“Chi sta utilizzando le aule di Tribunale per sostenere cose non vere, deve essere punito. Pian piano sta venendo fuori tutta la verità”. Così Alessandro Basciano ha commentato la decisione del gup di Milano di accogliere la sua istanza di revoca della misura - facebook.com facebook

ALESSANDRO BASCIANO COMMENTA LA DECISIONE DEL GUP DI MILANO DI REVOCARE IL BRACCIALETTO ELETTRONICO x.com