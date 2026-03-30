Lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra ha annunciato circa 40 nuove assunzioni in somministrazione, in risposta a un incremento temporaneo della produzione. La notizia si inserisce in un quadro di attività produttiva che si prevede aumenti nei prossimi mesi, senza indicazioni su sviluppi a lungo termine o cambiamenti strategici. La richiesta di certezze da parte di un rappresentante aziendale è stata riportata in relazione a questa fase di crescita.

L’annuncio di circa 40 nuove assunzioni in somministrazione presso lo stabilimento Stellantis di Pratola Serra rappresenta una notizia positiva, che si inserisce in un contesto di aumento temporaneo della produzione. Un risultato che non arriva per caso, ma che è anche frutto delle mobilitazioni delle lavoratrici e dei lavoratori che, in questi anni, hanno sostenuto con determinazione le ragioni del lavoro e della continuità produttiva. Tuttavia, è necessario essere chiari: si tratta di un incremento legato a una fase temporanea, così come temporanei sono i contratti attivati. Questa dinamica non può essere considerata una risposta strutturale alla perdita occupazionale che lo stabilimento ha subito nel corso del tempo, segnata dall’uscita di lavoratori a tempo indeterminato non adeguatamente sostituiti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

© Avellinotoday.it - Stellantis di Pratola Serra, Morsa: "Servono certezze, non solo picchi produttivi"

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