Stefano prendimi a Sanremo 2027 Arisa chiarisce la sua posizione

Recentemente sono circolate dichiarazioni di Arisa che hanno coinvolto Stefano De Martino, suscitando discussioni tra il pubblico e i media. Le sue parole sono state al centro di attenzione e analisi, portando a diverse interpretazioni e commenti sulla situazione. La cantante ha chiarito la sua posizione in merito, specificando il suo punto di vista su quanto detto in precedenza.

Nelle ultime settimane avevano suscitato dibattito alcune affermazioni di Arisa riguardo a Stefano De Martino. La cantante aveva spiegato che, pur non avendo nulla contro di lui, le sarebbe piaciuto vedere una donna come conduttrice e direttrice artistica del prossimo Festival di Sanremo. “Ho visto un post in cui scrivevano che ero contro di lui, ma non è vero”, ha spiegato ai microfoni de La volta buona. Arisa conferma la sua stima per Stefano De Martino. Per un cantante è importante mantenere buoni rapporti con il direttore artistico di Sanremo, soprattutto se si punta a proporre un brano valido per il Festival. Proprio per questo Arisa ha voluto chiarire la sua posizione: “ Non posso essere contro Stefano De Martino perché è un ragazzo che arriva dal nulla, che studia e che si impegna”, ha detto. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - “Stefano prendimi a Sanremo 2027”, Arisa chiarisce la sua posizione Articoli correlati Biopic Armani, Andrea Iervolino chiarisce la sua posizioneIl produttore difende l’opera cinematografica, ribadisce autonomia creativa, rispetto totale per Giorgio Armani e apertura al confronto con la... Stefano De Martino guida Sanremo 2027: è polemica sulla sua preparazione musicale!Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti consegna in diretta il testimone a Stefano De Martino.