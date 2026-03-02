Stefano De Martino guida Sanremo 2027 | è polemica sulla sua preparazione musicale!

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, si è assistito al passaggio del testimone tra Carlo Conti e Stefano De Martino, che quest’anno guiderà l’evento nel 2027. La notizia ha suscitato alcune polemiche sui social, soprattutto riguardo alla preparazione musicale del nuovo conduttore. La scelta di De Martino ha diviso pubblico e addetti ai lavori, alimentando discussioni sulla sua competenza nel ruolo.

Durante la finale del Festival di Sanremo 2026, Carlo Conti consegna in diretta il testimone a Stefano De Martino. Giampaolo Rossi racconta la strategia Rai e il progetto per il 2027. Il sipario si chiude sul Festival di Sanremo e il teatro Ariston si trasforma nel palcoscenico di un momento destinato a restare nella memoria collettiva. Sotto i riflettori, l'abbraccio tra Carlo Conti e Stefano De Martino segna un cambio di rotta storico. Un passaggio di consegne in diretta, mai visto prima nella lunga storia della kermesse. A sottolinearne la portata è l'ad Rai Giampaolo Rossi, che parla senza esitazioni di "gesto di straordinaria generosità".