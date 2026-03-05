Stefano De Martino ecco chi vorrebbe a Sanremo 2027 | l’indiscrezione

Un’indiscrezione circola riguardo alla possibile partecipazione di Stefano De Martino a Sanremo nel 2027, con l’attenzione rivolta a un’ipotetica collaborazione con Emma. De Martino ha espresso pubblicamente il desiderio di vederla sul palco del festival, associando il loro possibile incontro a emozioni legate alla musica e alle storie condivise. La notizia ha suscitato interesse tra gli appassionati di musica e spettacolo.

Certe storie non finiscono davvero. Cambiano forma, si allontanano, poi tornano a bussare nei momenti più imprevedibili. Ed è proprio questo il caso di Stefano De Martino e Emma Marrone, due nomi che negli anni hanno attraversato televisione, musica e cronaca rosa lasciando sempre dietro di sé una scia di curiosità e affetto del pubblico. Nelle ultime ore stando a quanto riportato dall’esperto di gossip Amedeo Venza pare proprio che il prossimo conduttore del Festival di Sanremo vorrebbe Emma all’Ariston. Venza ha scritto: “STEFANO VORREBBE EMMA AL PROSSIMO SANREMO 2027!!! INIZIANO A TRAPELARE LE PRIME INDISCREZIONI RIGUARDO IL CAST DEL PROSSIMO FESTIVAL. 🔗 Leggi su 361magazine.com

