Stefano De Martino a Sanremo 2027 ecco chi sarà al suo fianco Niente Clerici e cambia Affari Tuoi

Al Festival di Sanremo 2027, Stefano De Martino sarà il conduttore principale. Sono state annunciate le prime anticipazioni sul cast, con alcune novità rispetto alle edizioni precedenti. La presenza di alcune figure storiche è stata confermata, mentre si segnalano anche cambiamenti nel team che affiancherà il conduttore. Tra le novità, la sostituzione di alcuni volti noti e l’assenza di alcuni nomi abituali.

Dopo l'annuncio di Carlo Conti arrivano le prime anticipazioni sul Festival di Sanremo targato Stefano De Martino. Un capitolo importante della carriera dell'ex ballerino che è riuscito a scrollarsi di dosso l'etichetta di ex marito di Belen Rodriguez e si è affermato come conduttore in Rai. Proprio la tv di Stato non ha avuto alcun dubbio su chi designare come successore di Conti, concedendo allo scugnizzo di Torre Annunziata sia la conduzione sia la direzione artistica della kermesse musicale. Ma Stefano non sarà da solo nella città dei fiori.

Sanremo 2027 sarà condotto da Stefano De Martino e Antonella ClericiCarlo Conti si prepara a passare ufficialmente il testimone del Festival di Sanremo a Stefano De Martino.

Stefano De Martino, da ‘Amici’ a Sanremo 2027. La Rai punta sul golden boy di ‘Affari Tuoi’Sanremo, 1° marzo 2026 – L'ultima serata di Sanremo 2026 non riserva un solo grande annuncio, quello del vincitore (di cui siamo ancora in attesa),...

