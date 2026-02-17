Latitante viene scovata nel vano ascensore di un condominio in zona stazione | la 45enne finisce in carcere

Una donna di 45 anni, latitante da settimane, è stata trovata nascosta in un vano ascensore di un condominio vicino alla stazione di Parma. La scoperta è avvenuta grazie a un controllo dei carabinieri, che hanno individuato il nascondiglio insolito tra le pareti dell’ascensore. La donna, ricercata per diversi reati, è stata arrestata e portata in cella. I militari hanno fatto irruzione nel palazzo dopo aver setacciato vari luoghi della città senza successo.

Destinataria di un provvedimento restrittivo deve ora scontare la pena di 1 anno, 1 mese e 2 giorni per rapina aggravata e resistenza a Pubblico Ufficiale commessi a Parma nel settembre dello scorso anno In particolare, nel tardo pomeriggio del 20 settembre 2025, la 45enne è entrata in un negozio di abbigliamento del centro e, dopo aver ispezionato con circospezione la presenza di sistemi di videosorveglianza, ha occultato alcuni capi d'abbigliamento all'interno della propria borsa. Intercettata all'uscita a seguito dell'attivazione del sistema antitaccheggio, ha inizialmente negato il furto, per poi aggredire fisicamente l'addetto alla vigilanza con calci e spinte, nel tentativo di sottrarsi al controllo.