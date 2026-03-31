Stasera l’Italia si gioca i Mondiali

Stasera l’Italia scende in campo per lo spareggio contro la Bosnia Erzegovina, un match decisivo per la qualificazione ai Mondiali di calcio. La nazionale maschile torna a disputare una partita ufficiale dopo otto anni, con l’obiettivo di ottenere il pass per il torneo internazionale che si terrà nel prossimo anno. Il risultato potrebbe determinare il ritorno della squadra azzurra nel principale palcoscenico mondiale.

Quelli maschili di calcio, a cui manca dal 2014, nello spareggio contro la Bosnia Erzegovina: questo è il liveblog del Post per aspettarla e seguirla Dopo aver vinto 2-0 contro l’Irlanda del Nord, stasera l’Italia gioca in trasferta contro la Bosnia Erzegovina la finale degli spareggi per andare ai Mondiali maschili di calcio, a cui manca dal 2014. La partita si giocherà dalle 20:45 nello stadio di Zenica, che nonostante i pochi tifosi presenti avrà un’atmosfera particolare e un tifo intenso. In questo liveblog inganneremo l’attesa, racconteremo storie e curiosità (dalla redazione ma anche da Zenica) e seguiremo la partita.... 🔗 Leggi su Ilpost.it

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