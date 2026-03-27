Playoff Mondiali sarà Bosnia-Italia | quando si gioca e dove

L’Italia ha battuto l’Irlanda del Nord 2-0 a Bergamo, segnando due reti. La vittoria non garantisce ancora la qualificazione ai Mondiali, poiché la squadra si trova in una posizione da confermare. La prossima sfida si giocherà contro la Bosnia, ma ancora non sono state comunicate data e luogo esatti del match.

L’Italia ha fatto il suo dovere contro l’Irlanda del Nord, ma ancora nulla è deciso per la qualificazione al Mondiale: ora c’è la Bosnia La rete si è gonfiata per ben due volte e l’Italia ha vinto a Bergamo contro l’Irlanda del Nord con il risultato di 2-0. Non era un risultato scontato, soprattutto per via delle paranoie che sono sopraggiunte a più riprese nelle scorse settimane e nella testa degli Azzurri. E dopo un primo tempo bloccato, non sono che aumentate. Alla fine, però, grinta e talento hanno portato gli Azzurri a superare l’ostacolo: prima un gran destro di Sandro Tonali e poi un bel gol di Moise Kean hanno permesso all’Italia di eliminare i diretti rivali. 🔗 Leggi su Sportface.it

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