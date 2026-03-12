Serata speciale dedicata a Giulio Regeni

Una serata è stata dedicata a Giulio Regeni, con la partecipazione di familiari e rappresentanti. Paola Deffendi, madre di Giulio, ha commentato di aver visto sul volto di suo figlio tutto il male del mondo, dopo averlo riconosciuto. L’evento ha coinvolto diverse persone che hanno assistito alla cerimonia in ricordo di Regeni.

«Sul viso di Giulio ho visto tutto il male del mondo». Sono le parole di Paola Deffendi, la madre di Giulio, dopo aver riconosciuto il corpo di suo figlio.Un'iniziativa per la memoria e la veritàLo Zia Lidia Social Club, in collaborazione con CGIL Avellino e ARCI Avellino, organizza una serata.