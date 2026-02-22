un algoritmo potrebbe aiutare a curare il cancro alla prostata

Un nuovo algoritmo permette di prevedere come ogni paziente con cancro alla prostata reagirà alle terapie. I ricercatori hanno sviluppato un sistema che analizza i dati clinici e genetici per personalizzare i trattamenti. Questo strumento mira a migliorare le possibilità di successo e ridurre gli effetti collaterali. La ricerca si basa su uno studio condotto su un ampio gruppo di pazienti, includendo anche le risposte ai farmaci più comuni. La tecnologia potrebbe cambiare il modo di affrontare questa malattia.

Diversi ricercatori da tutto il mondo, guidati dall’oncologo radioterapista americano Daniel Spratt, hanno sviluppato uno strumento in grado di identificare il livello di gravità del cancro alla prostata e capire quali pazienti potrebbero non rispondere alle cure. Come spiegato nello studio pubblicato su Nature Communications, questo tool permette di capire quanto bene un paziente può rispondere al trattamento per il tumore alla prostata, in modo da agire tempestivamente e ricorrere a cure più aggressive fin da subito. Il prossimo passo sarà continuare a testare l’algoritmo in altri studi clinici e poi su dati del mondo reale, e se i risultati dovessero essere confermati, potrebbe diventare utilizzabile nella pratica clinica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

