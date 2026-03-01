La caffeina potrebbe un giorno aiutare a trattare il cancro | lo studio

Uno studio recente suggerisce che la caffeina potrebbe avere un potenziale nel trattamento del cancro. Ricercatori hanno analizzato gli effetti di questa sostanza, presente comunemente nel caffè, su cellule tumorali. La ricerca si concentra sulle possibili applicazioni terapeutiche e sui benefici che la caffeina potrebbe offrire in futuro. Al momento, si tratta di studi preliminari senza ancora risultati clinici definitivi.

Potrebbe sembrare incredibile, ma qualcosa di comune come il caffè potrebbe avere un ruolo nel trattamento di malattie complesse come il cancro. I ricercatori del Texas A&M Health Institute of Biosciences and Technology stanno studiando come la caffeina, combinata con CRISPR, possa offrire nuove possibilità terapeutiche. CRISPR, noto come sistema di editing genetico a ripetizioni palindromiche brevi regolarmente raggruppate, viene impiegato insieme a tecniche chemiogenetiche per controllare il comportamento delle cellule in modo mirato. Il professor Yubin Zhou, direttore del Centro per la ricerca sul cancro traslazionale, si concentra sullo studio delle malattie a livello cellulare, genetico ed epigenetico. 🔗 Leggi su Billipop.com

