Starlink un altro satellite esplode in orbita

Un satellite della costellazione Starlink ha subito un'esplosione in orbita, portando alla perdita definitiva delle comunicazioni. La società responsabile ha confermato che si è verificata un’anomalia tecnica, senza fornire ulteriori dettagli. L’incidente riguarda il satellite identificato con il numero 34343 e non sono stati segnalati danni a altre apparecchiature o satelliti nelle vicinanze.

(Adnkronos) – SpaceX ha registrato una interruzione definitiva delle comunicazioni con il satellite Starlink 34343 a seguito di un’anomalia tecnica non ancora specificata. La società di monitoraggio Leo Labs ha rilevato immediatamente decine di frammenti nelle vicinanze del dispositivo, confermando una frammentazione in orbita avvenuta a circa 560 chilometri di altezza. Nonostante l’evento, l'azienda ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Olymp-1, satellite russo per osservazione, si è disintegrato in orbita dopo il termine della missione.Il satellite spia russo Olymp-1, noto anche con il nome in codice LUCH, si è disintegrato in orbita geostazionaria il 30 gennaio 2026, poco dopo le... Leggi anche: Starlink vs Cina: la guerra per l’orbita bassa spaziale entra nel vivo Starlink satellite explodes in space Una selezione di notizie su Starlink un altro satellite esplode in... Temi più discussi: Un milione di nuovi satelliti SpaceX rovineranno il cielo notturno a tutti gli abitanti della Terra; Come osservare il treno di satelliti Starlink stanotte?; Starlink sta diventando un servizio mainstream (Report Opensignal); Allarme per la prossima Starlink da un milione di satelliti. SpaceX conferma anomalia per il satellite Starlink 34343: detriti monitorati a 560 kmUn'anomalia improvvisa ha colpito il satellite Starlink 34343 durante le operazioni orbitali a circa 560 chilometri di altitudine. SpaceX ha confermato la perdita totale delle comunicazioni e il monit ... hwupgrade.it Bureau 1440 mostra un'immagine di un satellite Rassvet-2 (Starlink russo) catturata da un altro satellite Rassvet-2Come abbiamo riportato recentemente, un satellite di Vantor è riuscito a catturare un'immagine di un satellite Starlink danneggiato. Le capacità di fotografare satelliti utilizzando altri satelliti ... hwupgrade.it Detriti stellari: SpaceX affronta la 2ª anomalia Starlink in 3 mesi facebook È esploso lo Starlink 34343, probabilmente a causa di una anomalia interna. Data l'altitudine, i frammenti rientreranno distruttivamente in atmosfera nel giro di qualche settimana. x.com