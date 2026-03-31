Starlink un altro satellite esplode in orbita

Da webmagazine24.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un satellite della costellazione Starlink ha subito un'esplosione in orbita, portando alla perdita definitiva delle comunicazioni. La società responsabile ha confermato che si è verificata un’anomalia tecnica, senza fornire ulteriori dettagli. L’incidente riguarda il satellite identificato con il numero 34343 e non sono stati segnalati danni a altre apparecchiature o satelliti nelle vicinanze.

(Adnkronos) – SpaceX ha registrato una interruzione definitiva delle comunicazioni con il satellite Starlink 34343 a seguito di un’anomalia tecnica non ancora specificata. La società di monitoraggio Leo Labs ha rilevato immediatamente decine di frammenti nelle vicinanze del dispositivo, confermando una frammentazione in orbita avvenuta a circa 560 chilometri di altezza. Nonostante l’evento, l'azienda ha. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. L’Europa multa Apple per concorrenza sleale contro le app musicali. Apple lancia i nuovi MacBook Air da 13 e 15 pollici con chip M3. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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