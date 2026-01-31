Olymp-1 satellite russo per osservazione si è disintegrato in orbita dopo il termine della missione

Questa mattina in Italia, il satellite spia russo Olymp-1, conosciuto anche come LUCH, si è completamente disintegrato in orbita. La disintegrazione è avvenuta poco dopo le 7:09, poco dopo il termine della sua missione nello spazio. Finora non si segnalano rischi per altri satelliti o per il traffico spaziale nella zona.

Il satellite spia russo Olymp-1, noto anche con il nome in codice LUCH, si è disintegrato in orbita geostazionaria il 30 gennaio 2026, poco dopo le 7:09 del mattino in Italia. L’evento è stato registrato in tempo reale da s2a systems, azienda svizzera specializzata nel monitoraggio degli oggetti nello spazio, che ha ripreso il frammentamento del veicolo attraverso un’analisi a tempo rapido. Il satellite, progettato per missioni di sorveglianza e raccolta di dati strategici, era stato disattivato ufficialmente a ottobre 2025, dopo circa dieci anni di attività, un periodo inferiore alla durata media prevista per simili impianti, che solitamente supera i quindici anni. 🔗 Leggi su Ameve.eu

