Starlink vs Cina | la guerra per l’orbita bassa spaziale entra nel vivo

Starlink ha registrato un aumento delle richieste di autorizzazioni per il lancio di satelliti, mentre la Cina ha presentato più di 200 proposte all’Unione Internazionale delle Telecomunicazioni. La disputa tra le due potenze si concentra sulla conquista dello spazio in orbita bassa, dove ora si concentrano i principali progetti. La competizione si intensifica con ogni nuova domanda, e le autorità internazionali monitorano attentamente le richieste di entrambe le parti.

Attenzione bene ai numeri. Lo scorso dicembre, la Cina ha presentato all' Unione Internazionale delle Telecomunicazioni, l'agenzia specializzata delle Nazioni Unite per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, domande per poter lanciare oltre 200.000 satelliti. Non significa che tutti questi satelliti siano già in orbita, né che Pechino abbia già un piano immediato per lanciarli tutti nell'arco di poco tempo. Significa però che il Dragone ha le idee chiarissime. E che si è mosso in anticipo, mettendo sul tavolo precise richieste per poter, un giorno, usare determinate orbite e frequenze radio.

