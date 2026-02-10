Brisighella esclusa dai Comuni montani Bakkali Pd | Si perdono risorse importanti conseguenze gravi per il territorio

Brisighella non entra più nell'elenco dei Comuni montani, secondo quanto deciso dai ministeri. La decisione di escluderla dai territori classificati come montani potrebbe portare a perdere risorse fondamentali. La differenza con i vicini Casola Valsenio e Modigliana si fa ora più evidente e preoccupante. Il sindaco Bakkali avverte che questa scelta potrebbe avere conseguenze gravi per il futuro del territorio.

"Gli elenchi ministeriali di febbraio 2026 hanno sancito l’esclusione di Brisighella dalla classificazione di Comune montano, a differenza dei vicini Casola Valsenio e Modigliana che invece risultano inseriti. Una decisione che avrà ricadute concrete e negative su giovani, servizi e tessuto.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Il dibattito sulla riforma dei comuni montani si fa più acceso, con preoccupazioni crescenti sulla possibile scomparsa di comunità nel Ravennate.

Il Partito Democratico segnala preoccupazioni riguardo ai nuovi criteri nazionali per la classificazione dei Comuni montani, che potrebbero portare alla perdita del riconoscimento per alcune località dell’Appennino emiliano-romagnolo.

Argomenti discussi: La Nuova legge nazionale sulla montagna spiegata bene: dai benefici al possibile declassamento di alcuni nostri Comuni.

