Regione Raffaele Aveta M5S | Alto Matese risorse importanti per le aree interne casertane

Durante l'ultima seduta di Giunta regionale è stato approvato il preliminare della Strategia per l’Area Interna Alto Matese. Raffaele Aveta del Movimento 5 Stelle ha commentato che questa approvazione rappresenta un passo importante per lo sviluppo delle zone interne casertane. La delibera riguarda risorse considerate rilevanti per la regione. La decisione è stata comunicata ufficialmente dalla Regione.

"L'approvazione del preliminare di Strategia per l'Area Interna Alto Matese, con delibera dell'ultima seduta di Giunta regionale, rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di rilancio delle nostre aree interne. Parliamo di una dotazione complessiva pari a circa tredici milioni di euro, risorse davvero significative. L'Alto Matese comprende 17 comuni della provincia di Caserta ed è una delle realtà più esposte ai fenomeni di spopolamento, invecchiamento demografico e marginalizzazione infrastrutturale. Intervenire qui equivale ad affrontare uno dei nodi centrali della coesione territoriale campana". Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, Raffaele Aveta.