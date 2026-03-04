Il trovatore | Verdi accende l’Opéra de Monte-Carlo con una produzione internazionale

L’Opéra di Monte-Carlo presenta “Il trovatore” di Giuseppe Verdi in una nuova produzione internazionale. La rappresentazione coinvolge artisti di diverse nazionalità e si svolge sul palco dell’istituzione monegasca, portando in scena un classico del repertorio operistico. La messa in scena si distingue per l’impegno nel valorizzare la drammaticità e il forte impatto emotivo dell’opera.

L’Opéra de Monte-Carlo porta in scena Il trovatore di Giuseppe Verdi in una produzione che unisce respiro internazionale e intensità teatrale. L’opera sarà rappresentata il 22, 24, 26 e 28 marzo 2026, in un allestimento dell’Opéra de Monte-Carlo in coproduzione con il Teatro Real di Madrid e la Royal Danish Opera. La regia è firmata da Francisco Negrin, che concentra lo sguardo sulle forze drammatiche al centro del libretto: passioni che si trasformano in ossessione, lotte di potere che corrodono ogni legame, e un passato che ritorna con violenza, fino a travolgere le vite di tutti i protagonisti. In questa lettura, Il trovatore non è soltanto un melodramma di eventi: è un vortice emotivo e simbolico in cui i personaggi sembrano inseguire una verità che arriva sempre troppo tardi. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

