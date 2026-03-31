Stadio San Siro venduto raffiche di perquisizioni Comune Milan e Inter altro terremoto L' sms di Boeri a Sala

Nelle ultime ore sono state effettuate perquisizioni in diverse sedi e abitazioni legate alla vendita dello stadio San Siro. Le operazioni coinvolgono il Comune di Milano, le società calcistiche Milan e Inter, e alcuni ex dirigenti e consulenti. Sono stati anche iscritti nel registro degli indagati ex assessori e il direttore generale di Palazzo Marino. La vicenda si inserisce in un quadro di indagini e verifiche legali in corso.

Per l'indagine sulla vendita di San Siro sono in corso perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christian Malangone. La Guardia di Finanza sta eseguendo un decreto del gip Roberto Crepaldi che ha accolto un' istanza dei pm. Tra gli indagati ci sono anche Mark Van Huukslot e Giuseppe Bonomi, uno già manager del club nerazzurro e l'altro presidente di Sport Life City, controllata del Milan, ed Alessandro Antonello, ex ceo corporate Inter. L'inchiesta sulla. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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