Nella giornata del 31 marzo, la guardia di finanza ha effettuato perquisizioni nel Comune di Milano, presso la M-I Stadio, e nelle abitazioni di ex dirigenti e consulenti di Inter e Milan. L’indagine riguarda la vendita dello stadio San Siro e coinvolge ex assessori e consulenti delle due squadre. L’inchiesta si sta ampliando e sono in corso ulteriori accertamenti.

Sarah Toscano: "Divento attrice. Voglio unire recitazione e musica come Lady Gaga" Si allarga l’inchiesta sulla vendita dello stadio San Siro. Questa mattina, 31 marzo, la guardia di finanza ha fatto scattare una serie di perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e presso le abitazioni sia di ex dirigenti che di consulenti delle due squadre. Tra loro gli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e il direttore generale di Palazzo Marino, Christian Malangone. Nove in tutto i nuovi indagati a vario titolo per turbativa d'asta e rivelazione del segreto d'ufficio. Tra loro figurano proprio Tancredi e De Cesaris, oltre a Simona Collarini, ex responsabile del settore Rigenerazione urbana e responsabile unico del procedimento sulla vendita dello stadio (e delle aree circostanti) ai due club. 🔗 Leggi su Today.it

© Today.it - Ex assessori e consulenti di Inter e Milan indagati per la vendita dello stadio San Siro: perquisizioni in corso

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