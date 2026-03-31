Lavori in corso allo stadio Curi, con l’obiettivo di chiudere la curva per l’intera prossima stagione. Questa mattina sono iniziati i lavori di posizionamento dei nuovi gradoni nella Tribuna Est, mentre successivamente si procederà con la Nord. Lo stadio, attualmente aperto solo nei settori di curva Nord e Tribuna Est, vede quindi un’ulteriore fase di intervento per il miglioramento delle strutture.

Proseguono i lavori a Pian di Massiano: nuovo step per quanto riguarda lo stadio Curi, oggi aperto solo nei settori di curva Nord e Tribuna est. Ha preso il via il lavoro di posizionamento in Gradinata dei gradoni prefabbricati in cemento armato vibrato, realizzati da Prefab Solution, sotto l’attenta supervisione di MCI Costruzioni Metalliche e dell’Ufficio sireziona Lavori. A regime – comunica la società EXUP srl – è previsto il posizionamento di circa 40 gradoni al giorno. Per ciascuno dei 3 blocchi strutturali di cui si compone la Gradinata sarà dunque necessaria una settimana di lavorazione. I lavori procedono nel rispetto del cronoprogramma delineato nell’ultimo incontro che il Perugia ha avuto con i responsabili tecnici del Comune di Perugia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Stadio Curi, la Curva chiusa tutto il prossimo campionato. Al via il posizionamento dei gradoni in Tribuan Est, poi tocca alla Nord

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