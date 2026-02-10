Sommatino dopo 25 anni di attesa | la Giunta Letizia stabilizza i lavoratori ASU fine della precarietà

Dopo 25 anni di incertezze, i lavoratori ASU di Sommatino possono finalmente sorridere. La giunta guidata da Letizia ha approvato la stabilizzazione, mettendo fine a un quarto di secolo di precarietà. Ora, i dipendenti non sono più costretti a vivere con l’ansia di perdere il lavoro ogni giorno. La decisione apre un nuovo capitolo per il piccolo centro in provincia di Caltanissetta e dà una speranza concreta a chi ha sempre lottato per una stabilità.

Sommatino, Basta Precariato: La Giunta Letizia Sblocca la Stabilizzazione dei Lavoratori ASU. Sommatino, un piccolo centro in provincia di Caltanissetta, è teatro di una svolta epocale per i suoi lavoratori ASU (Acquisiti Speciali Ungher). Dopo oltre venticinque anni di attese, promesse disattese e una precarietà che ha segnato generazioni, la Giunta Comunale, guidata dal sindaco Letizia, ha approvato l'avvio della procedura di stabilizzazione per cinque dipendenti comunali. Un passo storico che segna la fine di un'era e l'inizio di una nuova fase per l'amministrazione locale e per le famiglie coinvolte.

Questa mattina a Palazzo dei Leoni, sede della Città Metropolitana, dieci ex lavoratori dell’Azienda Sanitaria Unica di Messina hanno firmato il contratto a tempo indeterminato, diventando dipendenti stabili.

