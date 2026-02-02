Città Metropolitana dieci ex Asu stabilizzati e 26 nuove assunzioni in arrivo

La Città Metropolitana di Messina ha stabilizzato dieci ex Asu e sta per assumere 26 nuove persone. L’amministrazione fa passi concreti per rafforzare il proprio organico, con l’obiettivo di migliorare i servizi ai cittadini. La notizia arriva mentre si lavora per rafforzare la macchina amministrativa e garantire una maggiore efficienza.

La Città Metropolitana di Messina compie un ulteriore passo avanti nel consolidamento della propria struttura amministrativa. Questa mattina, dieci lavoratori ex ASU hanno firmato il contratto di stabilizzazione a tempo indeterminato, con un orario parziale di 24 ore, segnando un risultato importante nella riduzione del precariato. I neoassunti sono stati accolti a Palazzo dei Leoni dal sindaco metropolitano Federico Basile e dal direttore generale Giuseppe Campagna. «Le condizioni amministrative hanno consentito la chiusura dell’iter – ha dichiarato Basile –. Stiamo lavorando per ridurre ulteriormente i tempi burocratici.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Approfondimenti su Città Metropolitana

La Città metropolitana ha approvato gli elenchi degli undici lavoratori Asu ritenuti idonei per la stabilizzazione.

A partire dalla prossima settimana, verrà introdotta una turnazione per gli ex Asu impiegati nei siti turistici della Città metropolitana di Torino.

Ultime notizie su Città Metropolitana

