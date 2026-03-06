Lo spread tra Btp e Bund si attesta a 71 punti dopo una settimana complicata per i titoli di Stato italiani ed europei. Il Btp Valore ha chiuso con un aumento, e si attendono i rendimenti reali. La giornata di venerdì 6 marzo ha visto una lieve ripresa, dopo un periodo di turbolenze sui mercati obbligazionari.

Dopo una settimana molto difficile per i titoli di Stato italiani ed europei, lo spread tra Btp e Bund ha aperto venerdì 6 marzo in rialzo a 71 punti base. I rendimenti sono in netto rialzo, ma il differenziale è tenuto a bada dall'incertezza sui titoli tedeschi, che non si stanno dimostrando competitivi come in passato rispetto ad altri beni rifugio, come l'oro e lo yen. Nel frattempo sta per chiudersi l'emissione dei Btp Valore. Alle 13:00 di oggi si concluderanno le transazioni e, poco dopo, il Tesoro comunicherà i rendimenti reali. Con ogni probabilità saranno significativamente più alti di quelli minimi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

Spread Btp-Bund a 71 punti, Btp Valore in chiusura: attesi i rendimenti reali

