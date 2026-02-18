Spread Btp-Bund a 61 punti e rendimenti stabili a marzo torna il Btp Valore

Il differenziale tra i titoli di Stato italiani e tedeschi si mantiene stabile a 61 punti, mentre i rendimenti restano fermi. Il 18 febbraio, gli investitori hanno aperto la giornata con questa situazione, dopo che il giorno prima il differenziale era sceso a 62 punti. La ragione di questo movimento è stata una diminuzione dei rendimenti sui Bund tedeschi, che ha influenzato i mercati europei. A marzo, il Btp tornerà a essere al centro dell’attenzione con il suo valore, che potrebbe risentire delle nuove dinamiche di mercato.

Sui mercati dei titoli di Stato europei persiste da giorni un alto livello di stabilità. Lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi è tornato a 61 punti in apertura il 18 febbraio, dopo essersi leggermente mosso a 62 il giorno precedente causa di un calo dei rendimenti dei titoli di Berlino. Nel frattempo il Mef ha annunciato per l'inizio di marzo una nuova emissione del Btp Valore, uno dei principali strumenti finanziari che lo Stato dedica agli investitori retail, quindi ai privati. Proseguono poi le aste regolari, con quelle di fine febbraio che si svolgeranno la prossima settimana.