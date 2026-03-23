Sport invernali il programma della settimana | si chiudono le Coppe del mondo di sci alpino salto snowboard e freestyle

Da sportface.it 23 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Si avvicina il gran finale della stagione invernale. La settimana che va dal 24 al 29 marzo 2026 è densa di appuntamenti di altissimo livello, con le Coppe del mondo di sci alpino, salto con gli sci, snowboard e freestyle che si apprestano a calare il sipario. Non mancano gli impegni tricolori, con i Campionati Italiani in diverse discipline e il Pinocchio sugli Sci che anima Abetone. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

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