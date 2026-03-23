Sport invernali il programma della settimana | si chiudono le Coppe del mondo di sci alpino salto snowboard e freestyle

Si avvicina il gran finale della stagione invernale. La settimana che va dal 24 al 29 marzo 2026 è densa di appuntamenti di altissimo livello, con le Coppe del mondo di sci alpino, salto con gli sci, snowboard e freestyle che si apprestano a calare il sipario. Non mancano gli impegni tricolori, con i Campionati Italiani in diverse discipline e il Pinocchio sugli Sci che anima Abetone. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store. L’app è disponibile anche per l’uso web tv. 🔗 Leggi su Sportface.it

Articoli correlati

Gli sport invernali non sono finiti! Coppe del Mondo di biathlon, snowboard e skicross: i tanti obiettivi dell’ItaliaIl sipario è calato sulle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma la stagione non è finita per le discipline che ci hanno tenuto compagnia...

Sport invernali, il programma della settimana: dieci discipline in gara tra Coppa del mondo, Mondiali juniores e campionati nazionaliSettimana ricca di appuntamenti per gli sport invernali con competizioni in diverse specialità.

Laura Pirovano vince la sua prima Discesa per un centesimo su Aicher | Coppa del Mondo di Sci Alpino

Una selezione di notizie su Sport invernali il programma della...

Temi più discussi: Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari sabato 21 marzo, tv, programma, streaming; Tutti i podi dell'Italia nella stagione 2025/2026: Goggia regina del SuperG!; Finals di Coppa del mondo di sci alpino 2026: programma, classifiche, chi si qualifica per l'Italia e dove vedere le gare in diretta; A che ora gli sport invernali oggi in tv: programma sabato 14 marzo e streaming.

Coppa del Mondo sci alpino Lillehammer 2026: programma giganti e slalom, orari, tv, streamingLa prima parte dell'evento conclusivo dell'annata ha regalato un palpitante fine settimana denso di emozioni e dalle forti tinte azzurre. La Coppa del ... oasport.it

Quando gli sport invernali (in primavera…) oggi: orari domenica 22 marzo, tv, programma, streamingOggi, domenica 22 marzo, saranno di scena diversi sport invernali: si concluderanno le gare delle tappe di Coppa del Mondo per il biathlon, lo sci di ... oasport.it

5UPERGIGANTE Hai già quattro Coppe del Mondo di discesa… Vuoi non vincere anche quella di superG Fai spazio sullo scaffale Sofyyyyyyyyyyy #ItaliaTeam #Goggia FISI - Federazione Italiana Sport Invernali facebook

5UPERGIGANTE Hai già quattro Coppe del Mondo di discesa… Vuoi non vincere anche quella di superG Fai spazio sullo scaffale Sofyyyyyyyyyyy #ItaliaTeam #Goggia @Fisiofficial x.com